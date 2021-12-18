Депутат рассказал, что мог кататься в паре с Медведевой

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Бывший российский фигурист, а ныне технический контролёр Андрей Депутат рассказал, что мог выступать в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Депутат рассказал, что мог кататься в паре с Медведевой
  • РИА Новости

Он рассказал, что Медведева стала плохо кататься, поэтому Этери Тутберидзе пригрозила ей переводом в парное катание.

«Помню, был разговор, что мы сейчас покатаемся с Женей. Может, даже покатались — честно, я не помню», — цитирует Депутата «Чемпионат».

Он рад, что тогда не забрал Медведеву в парное катание.

Напомним, что в настоящий момент Евгения Медведева участвует в проекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.

Ранее Тарасова поблагодарила болельщиков за поддержку после госпитализации.

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