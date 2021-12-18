Депутат рассказал, что мог кататься в паре с Медведевой
- РИА Новости
Он рассказал, что Медведева стала плохо кататься, поэтому Этери Тутберидзе пригрозила ей переводом в парное катание.
«Помню, был разговор, что мы сейчас покатаемся с Женей. Может, даже покатались — честно, я не помню», — цитирует Депутата «Чемпионат».
Он рад, что тогда не забрал Медведеву в парное катание.
Напомним, что в настоящий момент Евгения Медведева участвует в проекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.
Ранее Тарасова поблагодарила болельщиков за поддержку после госпитализации.