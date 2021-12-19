«Это будет реванш и громкая вывеска»: Немков-старший о последнем бое Емельяненко и схватке брата с Андерсоном

Большое внимание привлёк бы последний бой Фёдора Емельяненко против Мирко Филипповича, которого он победил 16 лет назад в поединке за звание чемпиона Pride, заявил в интервью RT Виктор Немков. Спортсмен также рассказал, чего ждать от схватки его младшего брата Вадима с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator, объяснил, почему намерен перейти в тяжёлый вес, и выразил уверенность в том, что Ислам Махачев одолеет Чарльза Оливейру.

— Когда появился вариант подраться 19 декабря на турнире Open Fighting Championship 15?

— Узнал о возможности выступить на этом турнире относительно недавно. Изначально хотел принять участие в Кубке России по боевому самбо, который состоялся в ноябре. Уже собирался выезжать туда, когда позвонил менеджер и предложил подраться на турнире Open FC.

— Получается, узнали о поединке всего за три недели до него?

— Да. Нужно было подраться в России до конца года. И чтобы не гонять вес, решили сделать это в тяжах.

— Значит, предстоит дебют в новом дивизионе?

— Пока речь идёт о весовой категории до 100 килограмм, а в будущем потихоньку перейду в тяжёлую. Мне тяжело восстанавливаться после весогонки. Получается, сейчас будет проба пера.

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— Сказалось ли поражение от Карла Альбректссона на вашем решении испытать себя в новом дивизионе?

— Да. Так получилось, что вес к этому поединку я согнал, а набрать ничего не смог. Нужно было что-то поменять, поэтому решил выступить в тяжёлом.

— Вы мастер борьбы высокого уровня, но в упомянутом поединке Альбректссон доминировал в этом компоненте…

— Во время боя возникало ощущение полного отсутствия сил. Не могу это объяснить. Возможно, болезнь. Я и сам не предполагал, что уступлю в борьбе, вообще не мог сопротивляться. Изначально всё пошло не по плану.

— На турнире Open FC вам изначально предложили встретиться с Кайо Биттенкортом, но потом заменили его на другого спортсмена из Бразилии — Леонардо Гимараеша. Как к этому отнеслись?

— На самом деле за три недели сменилось три-четыре соперника. О Гимараеше стало известно дней пять-шесть назад.

— Биттенкорт считался первым вариантом, или его кандидатура изначально была запасной?

— Он тоже выходил на замену. Не знаю причин постоянных рокировок. Может, кто-то не был готов выступать в этой весовой категории.

— О чём думает спортсмен, когда в последний момент происходит замена соперника? Наверняка, бойцы отличались друг от друга.

— Стилистически все были разными. Лучше, когда заранее известно, с кем будешь драться. Изначально я готовился к боевому самбо, а там все непохожи. Поэтому в данном случае замена большого влияния не оказала.

— Главным событием вечера Open FC станет противостояние Руслана Проводникова и Али Багаутинова по правилам бокса. Уже известно, что они сойдутся в рейдже, а не в ринге. Насколько это принципиальный момент?

— По правилам ММА в «клетке» драться удобнее, чем в ринге, поскольку он постоянно «проваливается». Большинство своих боёв я провёл в ринге и рейдже. У рейджа своя особенность, а на ринге — совсем некоморфтно. Но в любом случае Проводникову — проще. Он — боксёр, и будет драться в родной стихии.

— Почему вы не выступили на турнире Bellator в Москве?

— У меня были травмы. К тому же там нужно было гонять вес на 93 кг.

— Фёдор Емельяненко победил нокаутом Тимоти Джонсона. Были ли у вас какие-то переживания до или во время поединка?

— Безусловно, волнение присутствовало. В тяжёлом весе в ММА всегда есть большой риск, что всё пойдёт не по плану, но Фёдор находился в отличной форме и был полностью готов. Он провёл несколько сборов и был заряжен на победу. Чувствовал, что он победит.

— Президент Bellator Скотт Кокер планирует провести новый турнир в столице следующим летом. Кого вы видите следующим соперником Емельяненко?

— Поскольку встреча состоится летом, возможно, его оппонентом станет Райан Бейдер. Но если брать людей, которые выступали в Pride, хотелось бы увидеть Мирко «Крокопа» Филиповича. Это будет реванш и громкая вывеска. Такой бой привлёк бы большое внимание.

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— Анатолий Токов победил раздельным решением судей Шарафа Давлатмуродова. Насколько близким получился бой, на ваш взгляд?

— Я смотрел поединок, находясь у «клетки», и удивился раздельному решению. По-моему, Толя забрал все раунды, пусть даже с небольшим преимуществом. Давлат — хороший соперник, в целом у них получился зрелищный бой.

— На Токове сказался длительный перерыв?

— Конечно, Толя выглядел не так, как обычно. Он был немного зажатым. Может, сказались повреждения. Думаю, к следующему сопернику он подготовится лучше и покажет, на что способен.

— Вас удивило заявление Кокера, когда он сказал, что планирует дать бой с Мусаси не Токову, а Александру Шлеменко?

— Возможно, это даже на руку Толе. Пауза и ещё один бой помогут ему окончательно отработать все механизмы. Токов перед турниром получил травму. Теперь он сможет сначала набрать форму, а затем провести титульный поединок.

— Вы согласны, что Токов и Шлеменко на сегодняшний день находятся на разных уровнях?

— Толя на голову сильнее Шлеменко.

— Если говорить о реванше Шлеменко и Мусаси, их встреча — ожидаемое событие?

— Этот бой был актуален, когда завершился первый поединок. Прошло слишком много времени. К тому же Александр давно не выступает в Bellator.

— Другим обсуждаемым вариантом для Шлеменко является бой с Владимиром Минеевым. Это хороший поединок?

— Да. Два ударника, которые идут вперёд. Это реально хорошее противостояние.

— Кирилл Сидельников и Никита Михайлов также одержали победы на турнире Bellator. За кого из них было больше переживаний?

— В победе Кирилла я был уверен, поскольку знал, насколько хорошо он готов. Поэтому больше переживал за Никиту.

Михайлов ещё молодой, и это был его дебют в лиге. Но он здорово себя проявил, показав хорошую борьбу.

— Как бы вы оценили выступление своего младшего брата Вадима в поединке с Юлием Англискасом?

— Молодец. Вовремя перестроился и понял, что нужно делать. Красиво выиграл.

— Визуально поединок получился сложнее, чем с Филом Дэвисом и Бейдером?

— Две встречи с Дэвисом оказались самыми тяжёлыми для Вадима. С Бейдером бой завершился нокаутом во втором раунде. У Англискаса просто оказалась крепкая голова.

— Известна ли вам дата финала Гран-при Bellator с участием брата и Кори Андерсона?

— Только примерные сроки. Вадим тренируется. Он и не прекращал подготовку. Всегда находится в спортзале и держит себя в форме. Но дату я назвать не могу по условиям контракта.

— Является ли Андерсон самым опасным соперником для Вадима?

— Это определённо сильный боец, который выделяется характером и хорошей борьбой. Кори очень похож на Дэвиса, но больше работает первым номером, старается проявить себя в атаке и неплохо проходит в ноги.

— Вас удивила быстрая победа Андерсона над Бейдером в полуфинале Гран-при Bellator?

— Такого исхода я не ожидал, хотя предполагал, что Андерсон выиграет. Думал, встреча получится более конкурентной, и Кори возьмёт верх либо решением, либо в поздних раундах.

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— Вы помните момент, когда впервые в голову пришла мысль: «Ого, мой младший брат стал сильнее меня»?

— Наверное, это произошло, когда он подписал контракт с Bellator и начал побеждать. С каждым боем он становился сильнее и сильнее. Вадим на глазах прогрессировал в борьбе и ударной технике, причём ему не требовалось на это много времени. Улучшения становились заметны буквально за месяц.

— На днях Bellator назвал дату титульного боя для Валентина Молдавского. Значит ли это, что проблема с прививками решена?

— Да, это так, но я не знаю, сделали ли их ребята, у которых американская виза уже есть. У меня её нет. Будем работать в этом направлении после боя.

— Если максимально нейтрально отнестись к противостоянию Молдавского с Бейдером, россиянин является фаворитом?

— Для меня он — фаворит. Молдавский идёт на победной серии, а Бейдер свой последний бой проиграл.

— Если оценивать карьеру Райана за последние три года, виден ли у него спад?

— Насчёт спада — не знаю. Думаю, все уже поняли, как ему нужно противостоять в «клетке». Раскусили его. Когда начинаешь работать против Бейдера первым номером, он теряется.

— Вы тренируетесь вместе с Молдавским. Понимаете, как против него надо работать?

— Недаром прозвище Валентина — «Волкодав». Он физически силён и всегда идёт вперёд. Но против каждого бойца существуют свои наработки.

— Есть ли в клубе «Александр Невский» перспективные бойцы, которые в ближайшем будущем могут присоединиться к вашей команде?

— Таких ребят хватает, а кто готов присоединиться, будет решать Федя. Если кто-то докажет свою состоятельность результатами, его позовут в команду.

Федя поможет с контрактом и продвижением. За этим дело не станет, главное, чтобы люди были достойные.

— Кто-то кроме Молдавского может выступить 29 января? Ответьте, насколько позволяет контракт.

— Может. Но без подробностей.

— Недавно Чарльз Оливейра в титульном бою UFC победил Дастина Порье. Кого вы видите фаворитом в гипотетическом поединке бразильца и Ислама Махачева?

— Это тяжёлый соперник для Махачева, но уверен, Ислам найдёт ключики и победит Оливейру.