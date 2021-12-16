Багов и Кошкин показали равный вес на взвешивании турнира ACA 134

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В Краснодаре прошла официальная церемония взвешивания турнира ACA 134, в главном бою которого встретятся Али Багов и Андрей Кошкин.
Багов и Кошкин показали равный вес на взвешивании турнира ACA 134

Вес Багова составил 77,4 кг, Кошкина — 77,45 кг.

Напомним, что в активе Багова 31 победа при десяти поражениях. Кошкин 21 раз побеждал в клетке при семи поражениях.

«Кард турнира 17 декабря в Краснодаре будет настоящим предновогодним подарком для болельщиков ММА. Имя каждого бойца турнира, которым мы поставим жирную точку в финале 2021 года, говорит само за себя. Турнир пройдёт со зрителями в формате Covid-free», — заявил глава ACA Алексей Яценко.

Ранее Харитонов сообщил, что подписал новый контракт с Bellator. 

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