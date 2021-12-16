Харитонов сообщил, что подписал новый контракт с Bellator

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал, что подписал новый контракт с промоушеном Bellator.
Харитонов сообщил, что подписал новый контракт с Bellator
  • РИА Новости

«Я боец Bellator, перестаньте ерундой заниматься. Просто мне предложили подраться в организации у Хабиба. Я согласился, заменил Силву. Правило Bellator? Майами — это не США, это отдельная Америка. (Смеётся.) Это Америка, но другая — наша. Я подписал новый контракт с Bellator перед боем с Конго», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

41-летний Харитонов за свою карьеру в MMA одержал 30 побед, потерпел семь поражений, ещё два его поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее Харитонов заявил, что билеты на его бой с Фабио Мальдонадо в Дубае были раскуплены в том числе благодаря Моргенштерну.

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