Харитонов: билеты на бой с Мальдонадо были раскуплены в том числе благодаря Моргенштерну

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением об известном рэп-исполнителе Моргенштерне.

«Мы пообщались. Я не знаю, мне кажется, что это своеобразная игра на зрителя, игра для того, чтобы заработать деньги. В жизни он нормальный парень. После боя у нас был банкет, куда были приглашены спортсмены, артисты, он подошёл ко мне, поздоровался, поблагодарил за красивый бой. Я до сих пор убеждаюсь, что артисты — это люди, у которых есть определённая цель, либо заработать деньги, имидж, чтобы тебя слушали и о тебе говорили. Каждый выбирает свои определённые фишки», — сказал Харитонов на YouTube-канале «Ушатайка».

Ему также известно об инциденте с Моргенштерном на концерте в Дубае, когда человек из толпы предъявил рэперу претензию за мат на сцене якобы из-за присутствия детей на выступлении. По мнению бойца, музыкант правильно поступил, ответив мужчине, что ему не стоило приводить детей на такой концерт.

«На наш бой были раскуплены все билеты, не только благодаря бойцам, но и ему в том числе. Но всегда будут люди, которые будут завидовать, недоброжелатели», — добавил Харитонов.

До этого многие бойцы часто критиковали рэпера за тексты его песен и поведение.

Бой Харитонова с бразильцем Фабио Мальдонадо прошёл 6 ноября в Дубае на турнире Parus.

Ранее сообщалось, что Харитонов нокаутировал Мальдонадо в первом раунде.