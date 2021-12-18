«Рассечение — новый опыт»: Бетербиев нокаутом победил Брауна и защитил титулы чемпиона WBC и IBF

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Екатерина Бредина
Артур Бетербиев на турнире в Монреале победил Маркуса Брауна и защитил титулы WBC и IBF в полутяжёлом весе. Поединок завершился нокаутом в девятом раунде. Россиянин провёл 17 боёв на профессиональном уровне и все выиграл досрочно. Теперь, чтобы стать абсолютным чемпионом, ему необходимо встретиться на ринге в том числе с соотечественником Дмитрием Биволом, владеющим поясом WBA.
«Рассечение — новый опыт»: Бетербиев нокаутом победил Брауна и защитил титулы чемпиона WBC и IBF
  • AP
  • © Olga Ivashchenko

Боксёр Артур Бетербиев защитил титулы WBC и IBF в полутяжёлом весе. На турнире в Монреале на арене «Белл-Центр» он нокаутировал Маркуса Брауна и установил уникальное достижение. Россиянин провёл 17 боёв на профессиональном ринге и все выиграл нокаутом.

Американец был мало известен широкой аудитории, поэтому Бетербиев считался безусловным фаворитом схватки. Так, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко перед боем не сомневался в победе Артура. 

«У меня позитивные ожидания. Не особо слышал об успехах Брауна, поэтому уверен в выигрыше Артура. Не сомневаюсь, что Бетербиев лучше и сильнее как спортсмен. Ему по силам защитить титул», — приводит слова бывшего спортсмена «Чемпионат».  

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Поддержка Артуру пришла и от Рамзана Кадырова. Перед боем с Брауном глава Чеченской республики назвал его «лучшим боксёром планеты».

Соперник россиянина был не так прост, как казалось на первый взгляд. В 2019-м он становился временным чемпионом по версии WBA, оказавшись сильнее Баду Джека. Кроме того, в его активе победы над крепкими Ленином Кастильо, Радивое Каладжичем и Габриэлем Кампильо. В этом году Браун провёл всего один поединок, в котором оказался сильнее россиянина Дениса Грачёва.

Перед схваткой Маркус пожаловался в интервью, что Бетербиева намеренно выставляют непобедимым бойцом для поддержания остроты сюжета. На деле же и он падал. В частности, Браун вспомнил схватку россиянина с Джеффом Пейджем — младшим. 

Последний бой Бетербиева с Адамом Дайнесом также получился невероятно упорным.Немец продемонстрировал феноменальную стойкость, выдержав огромное количество ударов и дотерпев до десятого раунда. Болельщики после того поединка начали говорить, что 36-летний россиянин уже не тот, что прежде.

В этот раз небольшие проблемы у Артура возникли ещё до боя. Бетербиев только со второй попытки прошёл взвешивание. В первый раз ему пришлось раздеться догола, однако он показал на 90 г больше необходимых 79,3 кг.  

Непосредственно перед поединком случился небольшой казус. Когда боксёры уже были в ринге, организаторы традиционно для титульных боёв включили гимны стран. После американского в зале внезапно заиграл гимн СССР. Однако такая путаница нисколько не смутила Бетербиева. Первые три раунда россиянин провёл спокойно. Он изучал оппонента, нанося мало ударов и много прессингуя. Браун же старался быть активным и в плане атак смотрелся интереснее. Это подтверждают судейские записки, в которых поначалу предпочтение отдавалось американцу.

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Ключевым стал четвёртый раунд. В азартном размене ударами Маркус боднул россиянина головой, и у того открылось большое рассечение на лбу. Артура начало по-настоящему заливать кровью. Поединок пришлось прервать, чтобы оказать медицинскую помощь бойцам. Стало ясно, что схватка в любой момент может закончиться. На этом фоне россиянин резко активизировался и куда более активно пошёл вперёд. Браун пропускал всё больше ударов, а в седьмом раунде и вовсе оказался в нокдауне, после которого стало ясно: победа россиянина — дело времени.

Американец дотерпел до девятого раунда, в котором Бетербиев провёл комбинацию из ударов, завершившуюся попаданием по печени. Маркус опустился на канвас, и очень скоро рефери, досчитав до десяти, дал отмашку о завершении поединка. Артур оформил 17-ю досрочную победу подряд.

После боя россиянин назвал рассечение «новым опытом» в карьере.

«Это бокс, никогда не знаешь, что может произойти. Для начала надо выспаться. Я готов к любому бою, драться с лучшими. Чтобы быть сильнейшим, нужно побеждать серьёзных соперников», — приводят слова Артура РИА Новости.

Из слов Бетербиева понятно, что схватки с Дайнесом и Брауном в этом году — явно не то, что нужно россиянину. Он сегодня хорош как никто другой и, безусловно, стремится к абсолютному чемпионству, поэтому бой с Дмитрием Биволом, являющимся обладателем титула WBA в полутяжёлом весе, напрашивается сам собой. К сожалению, потенциальная встреча двух россиян пока упирается в организационные трудности. Однако ясно одно: такая схватка станет по-настоящему зрелищной.

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