Арум: мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с Бетербиевым
- AP
«Артур Бетербиев — зверь в ринге. Мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним», — написал Арум в своём Twitter.
Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.
Бетербиев является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, он стал победителем в своём 17-м бою в карьере.
Ранее Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника.