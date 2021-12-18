Арум: мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с Бетербиевым

Знаменитый промоутер Боб Арум отреагировал на победу чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над американцем Маркусом Брауном.

«Артур Бетербиев — зверь в ринге. Мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним», — написал Арум в своём Twitter.

Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Бетербиев является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Таким образом, он стал победителем в своём 17-м бою в карьере.

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