Бетербиев назвал Усика самым великим украинским боксёром

Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев назвал обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом дивизионе Александра Усика лучшим украинским боксером в истории.

«Усик в поединке с Джошуа сделал свою работу очень хорошо. Не побоюсь сказать, что сейчас он — самый великий украинский боксёр. Среди всех украинских боксёров, которые были и есть. Он молодец. Я сказал, что ему повезло, но это было в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везёт. А есть люди, которые не пашут и ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, всё делает, потому и ему повезло. Джошуа провёл не самый лучший поединок в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провёл лучший бой в карьере», — цитирует Бетербиева «Бокс ТВ».

В ночь с 25 на 26 сентября украинец в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем четырёх чемпионских поясов. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Аванесян рассказал, как Джошуа может победить Усика в бое-реванше.