Аванесян рассказал, как Джошуа может победить Усика в бое-реванше

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Обладатель пояса Европейского боксёрского союза (EBU) в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян оценил шансы Александра Усика в возможном втором бою с британцем Энтони Джошуа.
Аванесян рассказал, как Джошуа может победить Усика в бое-реванше
  • AP

«Джошуа далеко не глупый парень. Он проведёт работу над ошибками. Реванш всегда сложнее», — цитирует РИА Новости Аванесяна.

По мнению боксёра, Усик прекрасно понимает, что во втором поединке будет намного сложнее одержать победу. Он добавил, что Джошуа не сможет выиграть у украинца по очкам, а только нокаутом.

В контракте на поединок была прописана опция, что в случае победы украинца боксёры проведут вторую встречу. Бой-реванш может состояться в марте или апреле 2022 года.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу. Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее бывший тренер украинского боксёра Владимира Кличко заявил, что бой между Усиком и Джошуа носил договорной характер.

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