Аванесян рассказал, как Джошуа может победить Усика в бое-реванше
- AP
«Джошуа далеко не глупый парень. Он проведёт работу над ошибками. Реванш всегда сложнее», — цитирует РИА Новости Аванесяна.
По мнению боксёра, Усик прекрасно понимает, что во втором поединке будет намного сложнее одержать победу. Он добавил, что Джошуа не сможет выиграть у украинца по очкам, а только нокаутом.
В контракте на поединок была прописана опция, что в случае победы украинца боксёры проведут вторую встречу. Бой-реванш может состояться в марте или апреле 2022 года.
25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу. Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Ранее бывший тренер украинского боксёра Владимира Кличко заявил, что бой между Усиком и Джошуа носил договорной характер.