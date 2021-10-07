Аванесян рассказал, как Джошуа может победить Усика в бое-реванше

Обладатель пояса Европейского боксёрского союза (EBU) в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян оценил шансы Александра Усика в возможном втором бою с британцем Энтони Джошуа.

«Джошуа далеко не глупый парень. Он проведёт работу над ошибками. Реванш всегда сложнее», — цитирует РИА Новости Аванесяна.

По мнению боксёра, Усик прекрасно понимает, что во втором поединке будет намного сложнее одержать победу. Он добавил, что Джошуа не сможет выиграть у украинца по очкам, а только нокаутом.

В контракте на поединок была прописана опция, что в случае победы украинца боксёры проведут вторую встречу. Бой-реванш может состояться в марте или апреле 2022 года.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу. Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее бывший тренер украинского боксёра Владимира Кличко заявил, что бой между Усиком и Джошуа носил договорной характер.