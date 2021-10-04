Экс-тренер Кличко назвал бой Усика и Джошуа договорным

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Сергей Городничев, бывший тренер украинского боксёра Владимира Кличко, считает, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа носил договорной характер.
Экс-тренер Кличко назвал бой Усика и Джошуа договорным
  • Reuters

«Все мы увидели, на что способен Александр. К сожалению, поединок мне не понравился в том плане, что Энтони ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны в цирке — они смотрят на нас сверху», — сказал Городничев в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Тренер объяснил, почему считает бой Усика и Джошуа договорным.

«У Энтони контракт на $100 млн с арабами где-то на три поединка. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали поединок с Александром, пустили новую кровь в тяжёлый вес», — заявил он.

По мнению Городничева, чтобы Джошуа закрыл контракт, ему нужно провести три поединка.

«Первый поединок Энтони проигрывает, второй — выигрывает, и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас как лохов», — подытожил тренер.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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