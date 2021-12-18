Бетербиев: рассечение — новый опыт в моей карьере

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев поделился эмоциями после победы над американцем Маркусом Брауном.
Бетербиев: рассечение — новый опыт в моей карьере
  • Instagram
  • © @arturbeterbiev

«Спасибо за поддержку. Это рассечение — новый опыт в моей карьере. Это бокс, и никогда не знаешь, что может произойти. Что дальше? Надо сначала выспаться», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».

Он также заявил, что готов драться с сильнейшими боксёрами, чтобы стать сильнейшим самому.

Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Ранее Бетербиев в поединке с Брауном защитил титулы WBC и IBF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить