Бетербиев: рассечение — новый опыт в моей карьере

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев поделился эмоциями после победы над американцем Маркусом Брауном.

«Спасибо за поддержку. Это рассечение — новый опыт в моей карьере. Это бокс, и никогда не знаешь, что может произойти. Что дальше? Надо сначала выспаться», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».

Он также заявил, что готов драться с сильнейшими боксёрами, чтобы стать сильнейшим самому.

Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Ранее Бетербиев в поединке с Брауном защитил титулы WBC и IBF.