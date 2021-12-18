Бетербиев: рассечение — новый опыт в моей карьере
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«Спасибо за поддержку. Это рассечение — новый опыт в моей карьере. Это бокс, и никогда не знаешь, что может произойти. Что дальше? Надо сначала выспаться», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».
Он также заявил, что готов драться с сильнейшими боксёрами, чтобы стать сильнейшим самому.
Напомним, что россиянин в девятом раунде нокаутировал Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.
Ранее Бетербиев в поединке с Брауном защитил титулы WBC и IBF.