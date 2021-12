Игровой напиток Овечкина, крендельки Медведева и приход Родмана в TikTok: околоспортивные события недели

Американская журналистка выяснила, что пьёт Александр Овечкин во время матчей, легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший получил именной свитер питерского СКА, а Человек-паук побывал на стадионе ПСЖ. Даниил Медведев предложил Иге Свёнтек кренделёк, 60-летний экс-баскетболист Деннис Родман освоил TikTok, а суперфанат «Торонто» Нав Бхатия впервые за долгие годы пропустил домашний матч любимой команды. Теннисистка Дарья Гаврилова вышла замуж, а Руслан Нигматуллин отпраздновал 23-ю годовщину со дня свадьбы. Эти и другие околоспортивные события недели — в материале RT.

«Десятка» Человека-паука и свитер СКА для Мейвезера

Вице-президент хоккейного СКА Роман Ротенберг встретился с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим. Легендарный боксёр, не потерпевший за свою карьеру ни одного поражения, побывал в Санкт-Петербурге на открытии своего фирменного клуба Mayweather Boxing+Fitness. Ротенберг вручил Мейвезеру именной свитер СКА с номером 50.

«С самого начала моей карьеры Россия была страной, которая меня очень сильно поддерживала. Мои болельщики из России никогда меня не осуждали. Здесь у меня очень верные фанаты», — приводит «Фонтанка» слова Мейвезера.

Ещё одна интересная встреча произошла на днях в Париже. В ходе промо-кампании фильма «Человек-паук: Нет пути домой» исполнитель главной роли Том Холланд посетил стадион «Парк де Пренс» и встретился со звёздами футбольного клуба ПСЖ Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Известному артисту вручили в подарок почти именную футболку клуба под номером 10. Интересно, что «десятка» ПСЖ принадлежит знаменитому бразильцу Неймару, который восстанавливается от травмы.

В клубе, похоже, прониклись коллаборацией с Человеком-пауком и накануне встречи 18-го тура чемпионата Франции с «Монако» в Instagram появилось фото супергероя на фоне стадиона с подписью: «Хорошей игры сегодня, Человек-паук присматривает за вами». К слову, ПСЖ победил благодаря дублю Мбаппе.

Коллега Холланда по актёрскому цеху Кэл Пенн на минувшей неделе тоже приобщился к спорту, только не к футболу, а к баскетболу. Он посетил матч НБА между «Торонто» и «Нью-Йорком» в качестве почётного гостя.

А пригласил его один из самых известных болельщиков баскетбольного мира, суперфанат канадского клуба Нав Бхатия, который не сумел прийти на матч из-за положительного теста на коронавирус. Это была едва ли не первая домашняя встреча «Торонто» без своего бессменного символа, посещавшего игры с момента основания клуба в 1995 году.

Идея пригласить Пенна вместо себя посетила Бхатию не просто так. Не так давно стало известно, что о суперфанате «Торонто» будет снят байопик, и главную роль в нём сыграет именно звезда серии комедийных фильмов про Гарольда и Кумара.

«Я могу сыграть роль суперфаната, но никто никогда не станет суперфанатом, кроме вас, и это место А12 всегда будет вашим», — написал Пенн Бхатии, прислав фото с матча, где он сидит рядом с пустующим креслом.

TikTok Родмана и сериал про «Лейкерс»

Эпатажный экс-баскетболист Деннис Родман зарегистрировался в социальной сети TikTok. В профиле он подписался просто и лаконично: «Легенда». В своём первом ролике пятикратный чемпион НБА отбивается от летящих в него слов «алкоголь», «политика», «ненависть», «Леброн», «Шак» и ещё нескольких, кладя себе в карман в финале видео лишь слово «любовь».

Новая соцсеть пришлась 60-летнему Родману по душе: за короткое время он выложил 15 видео и собрал почти 640 тыс. подписчиков. А максимум просмотров — 8,6 млн — собрал ролик с подборкой его старых запоминающихся фотографий: от снимка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до фото в свадебном платье и фате, в которых баскетболист явился на презентацию своей первой книги в 1996 году.

Пока Родман зарабатывает популярность в TikTok, американский телеканал HBO анонсировал новый сериал, посвящённый «Лос-Анджелес Лейкерс» — Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty («Время побед: Восход династии Лейкерс»). Фильм затрагивает так называемую эру «Шоутайм», которая началась в 1979 году.

Джон Си Райли сыграл легендарного владельца клуба Джерри Басса, с которым связывают первые успехи команды, а роль пятикратного чемпиона НБА в составе «Лейкерс» Мэджика Джонсона исполнил Куинси Исайя. Сериал выйдет на экраны в марте 2022 года.

Тем временем в НБА вовсю готовятся к Рождеству. В официальном аккаунте лиги на YouTube появился ролик «Семейный ужин в переулке НБА», в съёмке которого приняли участие Доминик Уилкинс, Пау Газоль, Шон Мэрион, Бэрон Дэвис и Сью Бёрд, а также знаменитый талисман «Милуоки Бакс» Бинго.

Этот ролик — своеобразное продолжение короткометражного фильма «Переулок НБА», посвящённого 75-летнему юбилею лиги.

Газировка для Овечкина

Журналистка ESPN Эмили Каплан раскрыла маленький секрет капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выяснив, он именно он пьёт во время матчей.

«Алекс Овечкин знаменит тем, что перед матчем плотно обедает в ресторане «Мама Лючия». Ещё до меня доходил слух, что он пьёт кока-колу во время игр. Я во всём разобралась — вот эта бутылка. Там не кока-кола, во время матчей он на самом деле пьёт пепси. Я видела, как он потягивает её из бутылки. В перерыве он любит выпить «Доктор Пеппер», — рассказала она в эфире.

Alex Ovechkin's drink of choice during games may surprise you🥤



📺: Penguins-Captials, ESPN+ pic.twitter.com/ZU5qSh0OfU — SportsCenter (@SportsCenter) December 11, 2021

Крендельки, снеговик и дырки на носках

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, отдыхающий после напряжённого сезона дома в Монако, выложил в сторис Instagram фото с крендельком и отметил на нём польскую теннисистку Игу Свёнтек. Таким образом он напомнил ей о недавнем совместном эфире на YouTube, во время которого чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года назвала Даниила «крендельком» из-за того, что он во время матчей принимает весьма причудливые позы.

Увидев реальный кренделёк в руках у Медведева, полячка со смехом ответила: «Ты сделал мой день. Сегодня на корте я была крендельком».

В межсезонье теннисисты часто радуют поклонников весёлыми выходками и забавными фотографиями. Так, экс-третья ракетка мира Григор Димитров выложил фотографию в плавках рядом с огромным снеговиком.

«Тренировки идут отлично, я даже нашёл нового друга», — подписал фото болгарин.

В свою очередь, Анастасия Павлюченкова несколько раз показывала в сторис фото протёршихся до дыр носков — такие интенсивные тренировки устраивает для неё брат и тренер Александр.

Совет да любовь

А вот бывшую российскую теннисистку Дарью Гаврилову, которая в последние годы выступает за Австралию, видимо, ждут не тренировки, а медовый месяц: спортсменка в начале декабря вышла замуж за теннисиста-парника Люка Сэвилла. Свадебная церемония прошла в Мельбурне, и в ней, помимо новобрачных и многочисленных гостей, принял участие домашний любимец теннисистов — такса по кличке Тофу. Наряженный в собачий смокинг, пёсик принёс молодожёнам обручальные кольца.

Спортсменка взяла фамилию мужа и уже исправила подписи во всех своих соцсетях.

А чешская теннисистка Кристина Плишкова тем временем сообщила, что ждёт ребёнка. Этим летом она обручилась с футболистом сборной Словакии Давидом Ганцко, и вот пара уже празднует грядущее пополнение.

«Последнее рождество вдвоём», — написала спортсменка в Instagram, выложив фотографию, где виден чуть округлившийся животик.

Пока у этих молодых спортсменов только начинается семейная жизнь и совместные будни, экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин и его супруга Елена отпраздновали 23-ю годовщину совместной жизни и 25 лет с момента знакомства. По такому случаю футболист, который никогда не скупится на комплименты и признания в любви супруге, выложил в соцсети трогательное свадебное видео, которое собрало несколько сотен комментариев.

На фоне поздравлений выделяется реплика главного тренера российской сборной Валерия Карпина в его иронично-саркастической манере. «Поздравляю, но столько не живут», — написал он.

«Спасибо большое! Сам в шоке!», — ответил Нигматуллин.

Чичерова исполнила «гимн победы»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова пошла по стопам коллеги по сборной Дарьи Клишиной и решила попробовать себя на певческом поприще. 11 декабря состоялся релиз её дебютного трека «Побеждай!», исполненного совместно с Анастасией Саловой. Слова к песне написала Татьяна Каракая, а положить их на музыку ей помог Тарас Ващишин.

Чичерова в Instagram поблагодарила их обоих «за рождение этого гимна».

«Пусть он вдохновляет и дарит всем нам новые победы! Я благодарна каждому человеку, причастному к этому замечательному моменту!», — написала она.

«Спортсменка века» Байлз

Американская гимнастка Симона Байлз продолжает собирать награды и звания после неудачного в спортивном плане сезона. Напомним, на Олимпиаде в Токио спортсменка, по её словам, испытала серьёзные психологические проблемы и снялась с выступлений во всех видах, кроме командного многоборья и бревна, где взяла серебро и бронзу соответственно.

На минувшей неделе журнал Time назвал Байлз спортсменкой года, а двумя месяцами ранее он же включил гимнастку в список 100 самых влиятельных людей мира. Статью о 19-кратной чемпионке мира тогда написала Серена Уильямс. Впоследствии Байлз появлялась на обложке журналов People и Essence, а на церемонии In Style Awards она была удостоена премии за защиту психологического здоровья.

Конечно, такое отношение к гимнастке, пережившей тяжёлую психологическую травму, связанную с насилием в детские годы, понятно. Однако то, что при откровенно неудачном выступлении на Играх в Токио её называют лучшей спортсменкой года, у многих вызывает недоумение.