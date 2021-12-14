Фанаты — об аудиенции Ибрагимовича с Папой Римским: понтифик встретился с богом
- @Ibra_official
«Мир и любовь», — написал под совместной фотографией с понтификом шведский нападающий.
Peace and Love @Pontifex_lnpic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2021
Поклонники таланта Ибрагимовича не упустили возможность прокомментировать встречу футболиста с главой католической церкви.
«Папа встретился с богом. Вау», — написал один из болельщиков.
Ранее Антон Заболотный заявил, что Ибрагимович и Жиру забивают мячи в его стиле.