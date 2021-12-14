Фанаты — об аудиенции Ибрагимовича с Папой Римским: понтифик встретился с богом

Папа Римский Франциск принял в Ватикане форварда клуба чемпионата Италии по футболу «Милан» Златана Ибрагимовича.

«Мир и любовь», — написал под совместной фотографией с понтификом шведский нападающий.

Поклонники таланта Ибрагимовича не упустили возможность прокомментировать встречу футболиста с главой католической церкви.

«Папа встретился с богом. Вау», — написал один из болельщиков.

Ранее Антон Заболотный заявил, что Ибрагимович и Жиру забивают мячи в его стиле.