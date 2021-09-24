По всей строгости: звёзды НБА могут пропустить половину сезона из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу могут запретить тренироваться и проводить матчи на домашней арене команды в сезоне-2021/22 НБА. Это связано с введением в Нью-Йорке и Сан-Франциско законов, согласно которым не вакцинированные от коронавируса не смогут посещать массовые мероприятия. Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс надеется избежать сходной участи, получив разрешение на отказ от прививки по религиозным убеждениям.

До начала регулярного чемпионата НБА сезона-2021/22 остаётся менее месяца. Однако уже сейчас вовсю обсуждается риск возникновения ситуации, когда одни команды будут находиться в заведомо более сложных условиях, чем другие. Колоссальное значение приобретает сертификат о вакцинации против коронавируса, отсутствие которого может стоить некоторым спортсменам возможности посещать домашний стадион своего коллектива как для выступления в официальных матчах, так и для участия в тренировочных занятиях.

Насколько известно, получить запрет на посещение домашней арены клуба может один из лидеров «Бруклина» — Кайри Ирвинг. Как сообщает Fox Sports, он отказался вакцинироваться, в связи с чем его перспективы в грядущем сезоне стали крайне туманными. Сейчас он не имеет права участвовать в тренировочных сессиях и готовиться к старту сезона, который запланирован на 19 октября.

Ещё три недели назад клубы Национальной баскетбольной ассоциации были проинформированы, что в Нью-Йорке вводятся новые правила относительно посещения некоторых крытых помещений, в числе которых оказались стадионы «Барклайс-центр» и «Мэдисон-сквер-гарден», на которых свои матчи проводят «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Согласно постановлению, с 13 сентября лицам старше 12 лет запрещается посещать эти арены, а также тренажёрные залы и фитнес-центры при отсутствии подтверждения полной или частичной вакцинации от коронавируса. Единственным исключением является документально подтверждённое заключение о том, что вакцинация невозможна по медицинским или религиозным причинам.

Аналогичные сложности ожидают и представителей «Голден Стэйт Уорриорз». Разница лишь в том, что в Сан-Франциско невакцинированным будет запрещено посещать массовые мероприятия с 13 октября. В эту категорию попадают встречи в рамках сезона НБА, проходящие в 18-тысячном «Чейс-центре».

Отмечается, что чуть менее жёсткие ограничения ввели в Торонто, где не прошедшие вакцинацию смогут принимать участие в играх при наличии отрицательного теста на COVID-19. Но при этом им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме партнёров по коллективу, а также покидать отель.

Есть все основания полагать, что Ирвинг станет далеко не единственным в НБА, кто может испытать озвученные проблемы. По разным данным, прививку от COVID-19 сделали от 85% до 90% игроков лиги, а значит, по меньшей мере 50 человек остаются невакцинированными.

Один из них защищает цвета «Голден Стэйт». Это Эндрю Уиггинс, пополнивший коллектив в 2020 году в результате обмена с «Миннесотой Тимбервулвз». Как и Ирвинг, лёгкий форвард отказался делать прививку от коронавируса, но не оставил надежд получить разрешение на участие в первенстве. Сообщается, что первый номер драфта 2014 года попробует получить исключение по религиозным убеждениям.

Однако, как сообщает San Francisco Chronicle, окончательное решение останется за Департаментом общественного здравоохранения города. При этом штраф за пропуск каждой игры сезона из-за отказа от вакцинации составит более $350 тыс.

Отмечается, что недавно Уиггинс посещал врача, консультирующего людей по вопросам вакцинации. Предполагалось, что он сможет избавить баскетболиста от опасений, однако Эндрю не изменил своей позиции.

Стоит отметить, что в НБА уже некоторое время пытаются побудить полностью вакцинировать спортсменов и тренеров команд. Для этого проводились личные встречи, в ходе которых рассказывалось о положительных эффектах от прививки, смягчались COVID-протоколы для привитых. Однако это не позволило добиться того, чтобы абсолютно все представители клубов согласились на процедуру.

И это при том, что некоторые из бывших и нынешних игроков ассоциации продолжают страдать от коронавируса. Так, в марте положительный тест сдал на тот момент главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл, а в июне заразился разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол. Однако гораздо сложнее заболевание перенёс бывший участник Матча звёзд Седрик Себаллос. В сентябре он в тяжёлом состоянии попал в реанимацию и провёл там 20 дней.

Стоит отметить, что коронавирусные ограничения отразятся и на игроках НХЛ. Если «Барклайс-центр» и «Чейс-центр» не принимают матчи с участием коллективов хоккейной лиги, то арену «Мэдисон-сквер-гварден» между собой делят сразу два клуба — «Рейнджерс» и «Айлендерс».

В руководстве НХЛ уже планируют более жёстко наказывать невакцинированных хоккеистов. Так, клубы смогут лишать их заработка, если игроки будут вынуждены пропускать матч из-за коронавируса, в то время как у привитых заболевание будет подпадать под категорию «травмы». Помимо прочего, будет сокращено число спортсменов без сертификата, которые смогут передвигаться вместе с командой.

Как сообщает TSN, ожидается, что до старта сезона процедуру вакцинации пройдут 90—95% игроков, тем не менее, некоторые по-прежнему противятся данному шагу. Одним из таких является форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци. И хоть это не помешает ему принять участие в тренировочном лагере, но может поставить крест на посещении Канады.