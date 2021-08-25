Родители трёхкратного чемпиона НБА решили развестись из-за постоянных измен

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Родители игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена и Сета Карри приняли решение подать на развод после 33 лет брака.
Родители трёхкратного чемпиона НБА решили развестись из-за постоянных измен
  • Reuters

Как сообщает TMZ, в документах по делу о расторжении брака супруги обвиняют друг друга в изменах. Соня Карри, в частности, утверждает, что Делл изменял ей с разными женщинами, пока они состояли в отношениях, и развод ей видится единственным вариантом развития событий.

55-летняя Соня Карри подала на развод с отцом баскетболистов ещё в июне. Делл и Соня Карри поженились в 1988 году.

33-летний Стефен Карри является трёхкратным чемпионом НБА, двукратным обладателем приза самому ценному игроку лиги и семикратным участником Матча всех звёзд. В составе сборной США он дважды выигрывал олимпийское золото.

Ранее сообщалось, что Карри пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в «Пари Сен-Жермен».

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