Фотографии Брайанта проданы на аукционе за $80 тысяч

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Серия не опубликованных ранее фотографий пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта была продана на аукционе более чем за $80 тыс.
Фотографии Брайанта проданы на аукционе за $80 тысяч
  • Reuters

Как сообщает Clutch Points, компания Cryptograph выпустила восемь чёрно-белых фотографий Брайанта в виде NFT. Они были сделаны в 1999 году для одного из журналов.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

Clutch Points специализируется на производстве цифровых предметов для коллекционирования.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что Ванесса Брайант достигла досудебной договорённости в деле против пилота и владельцев вертолёта, на борту которого летели её муж и дочь.

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