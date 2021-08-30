Фотографии Брайанта проданы на аукционе за $80 тысяч
- Reuters
Как сообщает Clutch Points, компания Cryptograph выпустила восемь чёрно-белых фотографий Брайанта в виде NFT. Они были сделаны в 1999 году для одного из журналов.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.
Clutch Points специализируется на производстве цифровых предметов для коллекционирования.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
Ранее сообщалось, что Ванесса Брайант достигла досудебной договорённости в деле против пилота и владельцев вертолёта, на борту которого летели её муж и дочь.