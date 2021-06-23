СМИ сообщили о новом повороте в деле о гибели Брайанта
- Reuters
Как сообщает ESPN, Ванесса Брайант, её дети и родственники других жертв авиакатастрофы уведомили федерального судью о мировом соглашении с компанией Island Express, которая эксплуатировала вертолёт.
Условия соглашения не разглашаются.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
Ранее О’Нил заявил, что не будет смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы.