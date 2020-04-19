О’Нил заявил, что не будет смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что не намерен смотреть церемонию включения Коби Брайанта в баскетбольный Зал славы имени Джеймса Нейсмита.
О’Нил заявил, что не будет смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы
  • Reuters

«Не собираюсь смотреть церемонию включения Кобе в Зал славы. Я уже практически не грущу. Всё это снова заставит меня испытывать сильнейшее чувство грусти. Будет здорово, если его жена или родители произнесут речь, но я увижу это позднее. Не буду смотреть церемонию», — приводит слова О’Нила PodcastOne.

О’Нил играл за «Лейкерс» с 1996 по 2004 год, завоевав с командой три подряд чемпионских титула. Он покинул клуб в 2004 году из-за непростых взаимоотношений с Брайантом, завоевавшим с командой пять титулов. Впоследствии они делали острые выпады в адрес друг друга даже по завершении карьеры.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Джей Ар Райдер рассказал забавный случай, связанный с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом, который произошёл после его перехода в «Лейкерс».

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