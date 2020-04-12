Райдер: О'Нил предложил мне $10 тысяч за то, чтобы я подрался с Брайантом

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Райдер рассказал забавный случай, связанный с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом, который произошёл после его перехода в команду.

«Когда перешёл в «Лейкерс», ко мне подошёл О'Нил и предложил $10 тыс., чтобы я подрался с Брайантом. Подумал, он шутит. Но потом он повторил предложение и сказал, что смогу забрать $10 тыс. купюрами по одному доллару. Я подумал, эти ребята просто сумасшедшие, но не стал ничего делать. Меня выгнали бы из команды, если бы я пошёл на это. Это был только мой третий день в «Лейкерс», — рассказал Райдер в интервью Showtime Basketball.

Райдер провёл в «Лейкерс» сезон-2000/2001. Практически весь период совместного выступления О’Нила и Брайанта сопровождался внутрикомандными конфликтами, что в итоге привело к уходу О’Нила из клуба. Впоследствии они делали острые выпады друг против друга даже по завершении карьеры.

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