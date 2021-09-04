ESPN: Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс»

Трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как сообщает ESPN, 33-летний баскетболист в ближайшее время подпишет контракт с «Лейкерс».

«Бруклин Нетс» обменял Джордана в «Детройт Пистонс» на центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбуя.

Джордан в сезоне-2020/21 в среднем за игру регулярного чемпионата НБА набирал 7,5 очка, делал 7,5 подбора и 1,1 блок-шота.

Ранее сообщалось, что серия не опубликованных ранее фотографий пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта была продана на аукционе более чем за $80 тыс.