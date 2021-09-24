Fox Sports: Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне
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По информации Fox Sports, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оказался одним из отказавшихся делать прививку.
Сообщается, что Ирвинг может пропустить все домашние матчи «Бруклина», потому что входит в 10% баскетболистов, которые не сделали прививку.
Новые законы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Торонто запрещают невакцинированным игрокам выходить на площадку во время тех встреч, которые проходят в городе.
Отмечается, что разыгрывающий «Нетс» собирается обойти ограничение, получив исключение по медицинским или религиозным причинам.
Ранее сообщалось, что трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации центровой Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».