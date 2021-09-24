Fox Sports: Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне

90% игроков Национальной баскетбольной лиги (НБА) прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По информации Fox Sports, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оказался одним из отказавшихся делать прививку.

Сообщается, что Ирвинг может пропустить все домашние матчи «Бруклина», потому что входит в 10% баскетболистов, которые не сделали прививку.

Новые законы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Торонто запрещают невакцинированным игрокам выходить на площадку во время тех встреч, которые проходят в городе.

Отмечается, что разыгрывающий «Нетс» собирается обойти ограничение, получив исключение по медицинским или религиозным причинам.

Ранее сообщалось, что трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации центровой Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».