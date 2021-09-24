Fox Sports: Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне

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90% игроков Национальной баскетбольной лиги (НБА) прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Fox Sports: Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне
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По информации Fox Sports, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оказался одним из отказавшихся делать прививку.

Сообщается, что Ирвинг может пропустить все домашние матчи «Бруклина», потому что входит в 10% баскетболистов, которые не сделали прививку.

Новые законы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Торонто запрещают невакцинированным игрокам выходить на площадку во время тех встреч, которые проходят в городе.

Отмечается, что разыгрывающий «Нетс» собирается обойти ограничение, получив исключение по медицинским или религиозным причинам.

Ранее сообщалось, что трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации центровой Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

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