Нурмагомедов сообщил о создании футбольного агентства

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов открыл своё футбольное агентство.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с бывшим нидерландским футболистом Кларенсом Зеедорфом. Eagles Sports Management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас ещё идёт работа, мы будем вести футболистов, молодых ребят, с детства. Если в 15—16 лет ты уже не играешь в сильной команде, ничего не будет. Мы будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Российский боец совместно с Зеедорфом ранее основали спортивную школу в Дубае. Нурмагомедов является давним поклонником футбола.

Ранее боец UFC Ковингтон поставил под сомнение наследие Нурмагомедова в спорте.