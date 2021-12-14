Боец UFC Ковингтон поставил под сомнение наследие Нурмагомедова в спорте

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон дал комментарий по поводу наследия бывшего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец UFC Ковингтон поставил под сомнение наследие Нурмагомедова в спорте
  • AP

«Победа Оливейры над Порье отбрасывает тень на наследие Хабиба. Он так и не подрался с действительно сильным борцом, который мог дать ему отпор, с тем, кто хорош во всех аспектах: в ударке, борьбе, болевых приёмах и защите. Так что насчёт наследия Нурмагомедова всегда были и будут сомнения. В целом у него был интересный путь, но были и простои в карьере. Он получал хорошие поединки с бойцами, которые не умели бороться. Также многие считали, что он проиграл парню, с которым тренировался я, — Глейсону Тибау. Нурмагомедов победил раздельным решением, но многие считают, что он проиграл тот бой, потому победа Оливейры действительно подбивает наследие Нурмагомедова», — заявил Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, досрочно победив американца Джастина Гэтжи. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

В настоящий момент чемпионом UFC в лёгком весе является бразилец Чарльз Оливейра. Накануне он защитил свой титул, победив американца Дастина Порье.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» подписал контракт с UFC.

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