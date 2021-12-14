«Матч ТВ» подписал контракт с UFC

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Холдинг «Газпром-медиа», в который входит телеканал «Матч ТВ», приобрел права на показ турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Матч ТВ» подписал контракт с UFC
  • AP
  • © Gregory Payan

Как сообщает пресс-служба телеканала, теперь поединки под эгидой UFC будут транслироваться на каналах «Матч ТВ», «Матч! Боец», цифровых площадках холдинга и в приложении канала. 

Отмечается, что первый турнир, который покажет «Матч ТВ», пройдёт 16 января. 

Речь идёт о турнире UFC Fight Night 200, главным событием которого станет бой между американцем Кэлвином Каттаром и грузином Гигой Чикадзе.

Ранее боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец заслуживает быть в Зале славы UFC.

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