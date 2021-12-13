Нурмагомедов: мой отец заслуживает быть в Зале славы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах своего отца и тренера Абдулманапа быть выбранным в зал славы организации.

«Попадёт ли отец в Зал славы UFC? Это будет зависеть от Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, от других наших ребят. Вот представьте себе: в одном весе чемпион пришёл, а ему на смену другой ученик пришёл. Это ведь всё не просто, что мы пришли к нему в 23-летнем возрасте, когда за спиной любительская карьера, а впереди — UFC. Мы же тренировались у отца с 2000 года. И вот чтобы вырастить двух чемпионов в одном весе и в одном поколении, я думаю, для тренера это дорогого стоит. И если в UFC, конечно, обратят внимание на подобный успех, такое воспитание, я думаю, что отец заслуживает право быть в зале славы. Ведь у нас есть ещё Усман и Абубакар Нурмагомедовы. Если Зубайру Тухугова мы с 2013 года знали, то эти ребята выросли у него дома, перед его глазами, на его тренировках. Думаю, что он заслуживает. Это вопрос UFC. Я эти моменты не лоббирую, не хочу быть причастным. Но если они решат, будет очень приятно», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов призвал оставить его в покое с вопросами о возобновлении карьеры.