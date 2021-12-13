Нурмагомедов призвал оставить его в покое с вопросами о возобновлении карьеры

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал не сравнивать его с нынешними бойцами дивизиона.
Нурмагомедов призвал оставить его в покое с вопросами о возобновлении карьеры
  • AP

«Я ушёл не по причине того, что мне было не с кем драться. Неправильно меня сравнивать с действующими топовыми бойцами лёгкого веса и говорить, вернусь ли я. Оставьте Хабиба в покое. Давайте поговорим об Исламе Махачеве и Чарльзе Оливейре. Вот это будет хороший поединок», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

На счету россиянина 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне. Последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года в Абу-Даби. Тогда российский чемпион победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом и объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов высказался о победе Оливейры над Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить