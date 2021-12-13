Нурмагомедов призвал оставить его в покое с вопросами о возобновлении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал не сравнивать его с нынешними бойцами дивизиона.

«Я ушёл не по причине того, что мне было не с кем драться. Неправильно меня сравнивать с действующими топовыми бойцами лёгкого веса и говорить, вернусь ли я. Оставьте Хабиба в покое. Давайте поговорим об Исламе Махачеве и Чарльзе Оливейре. Вот это будет хороший поединок», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

На счету россиянина 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне. Последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года в Абу-Даби. Тогда российский чемпион победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом и объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов высказался о победе Оливейры над Порье.