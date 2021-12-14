Фанаты вывесили баннер в поддержку Витории у ресторана, где проходит ужин «Спартака»

Болельщики «Спартака» собрались у ресторана, где проходит ужин команды после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

Об этом сообщает «Чемпионат». Напротив заведения фанаты вывесили баннер со словами «Руй наш тренер». Таким образом, они поддержали главного тренера команды Руя Виторию.

«Спартак» на выезде в меньшинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. Ранее появилась информация, что этот матч станет последним для Витории в «Спартаке», а затем его должность займёт итальянец Паоло Ваноли.

«Спартак» при Витории занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Наполи», «Лестером» и «Легией», и вышел в 1/8 финала турнира. Однако в РПЛ красно-белые, набравшие 23 очка, занимают только девятое место.

Ранее генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков заявил, что решение о будущем Витории будет принимать совет директоров в ближайшее время.