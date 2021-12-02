«Ситуация внушает оптимизм»: World Athletics увеличила число участников крупнейших соревнований от России

Совет World Athletics на своём 226-м заседании постановил увеличить в 2022 году число участников крупнейших соревнований под нейтральным статусом, к которым относятся россияне, с десяти до 20. Среди турниров, указанных в списке, — чемпионат мира и первенство континента. При этом квота может автоматически сократиться на 25% в случае невыполнения требований ANA. Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен объяснил это решение серьёзным прогрессом в деятельности федерации. В свою очередь, исполняющая обязанности президента организации Ирина Привалова назвала его обнадёживающим.

Отечественная лёгкая атлетика в последнее время нечасто радует положительными новостями. Итоги заседания 226-го совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, которое состоялось во вторник-среду, в этом плане стали долгожданным исключением. В рамках мероприятия собралась в том числе рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА, которая приняла ключевое решение.

В следующем году до крупнейших международных соревнований будет допущено в два раза больше нейтральных атлетов (ANA) — 20 вместо десяти. Это напрямую касается россиян, которые вынуждены выступать как раз под соответствующим статусом.

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Условия касаются шести главных турниров: чемпионата мира, первенства Европы, ЧМ в помещении, командного ЧМ по ходьбе, ЧМ по полумарафону и ЧЕ по кроссу. Речь идёт о количестве атлетов в общей сложности, а не на каждый отдельный старт.

«Ситуация внушает оптимизм со стороны рабочей группы и международных экспертов, видна работа российской стороны, основанная на том стабильном прогрессе, который есть у Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов», — цитирует ТАСС слова главы рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.

ВФЛА предстоит самостоятельно составить список из 20 спортсменов, получивших статус ANA, но приоритет должен быть отдан людям, состоящим в международном регистрируемом пуле тестирования. Вносить изменения в состав после его обнародования нельзя. Также квота может автоматически сокращаться на 25% в случае каждого невыполнения требований ANA.

Чуть позже на официальном сайте ВФЛА был опубликован доклад Андерсена, который в основном содержал в себе похвалу в адрес российских коллег. В частности, функционер подчеркнул, что регулярно контактирует с и.о. главы федерации Ириной Приваловой, а также получает еженедельные отчёты от международных экспертов.

«Рабочая группа выражает сдержанный оптимизм. ВФЛА неуклонно продвигается к выполнению условий, установленных для её восстановления в качестве члена Всемирной легкоатлетической ассоциации: на сегодняшний день выполнены основные этапы, а также различные ключевые показатели эффективности, изложенные в плане восстановления», — подчеркнул Андерсен.

Он отдельно отметил, что ВФЛА своевременно погашает все финансовые расходы, которые World Athletics несёт во время работы над восстановлением членства отечественной федерации.

«В июле ВФЛА был выставлен счёт в размере $488 209. ВФЛА оплатила его в полном объёме. В октябре — на сумму $325 962,05... Оплата этого счёта ожидается в ближайшее время», — отчитался функционер.

Важной темой, поднятой в рамках заседания группы, стала встреча Олега Матыцина и главы World Athletics Себастьяна Коу. По словам Андерсена, инициатива исходила от министра спорта, и в настоящий момент стороны «пытаются найти взаимно удобную дату».

Нашлось в докладе место и критике. Например, глава рабочей группы выразил озабоченность работой РУСАДА. Он напомнил, что для восстановления статуса Российскому антидопинговому агентству требуется до декабря 2022-го выполнить ряд требований. Среди них — «взаимодействие с Подразделением по обеспечению целостности лёгкой атлетики (AIU) и получение дополнительных данных тестирования, позволяющих AIU определить, могли ли какие-либо другие спортсмены нарушать антидопинговые правила». В World Athletics посетовали, что с предоставлением указанной информации возникли сложности.

«Основные проблемы с РУСАДА остаются. Поэтому рабочая группа рассмотрит вопрос о том, следует ли рекомендовать совету ввести дополнительные условия восстановления для ВФЛА, направленные на решение этих проблем. Я доложу об этом на следующем заседании совета», — пообещал Андерсен.

Возникли у рабочей группы вопросы и непосредственно к деятельности самой федерации. В частности, там выразили обеспокоенность тем, что из 99 отечественных атлетов, которым был представлен статус ANA при условии прохождения 1-2 внесоревновательных допинг-тестирований, пятеро выходили на старт «без выполнения этого условия». Также в World Athletics заявили о пяти российских тренерах, которые работали с несколькими спортсменами, нарушившими антидопинговые правила.

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«ВФЛА обязана обеспечить надлежащее расследование этого вопроса и держать AIU в курсе», — подчеркнул Андерсен.

Исполняющая обязанности президента федерации Ирина Привалова назвала решение совета World Athletics обнадёживающим и отдельно высказалась по пунктам, которые содержали в себе критику. Она призвала специалистов и атлетов обратить на них внимание.

«Указывается на нарушения некоторых спортсменов и тренеров, которые своими действиями ставят под угрозу восстановление ВФЛА. Мы всячески будем пресекать такие действия, строго придерживаясь курса в выполнении Стратегического плана и Дорожной карты. Я благодарю за поддержку и помощь Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и международных экспертов. Впереди у нас ещё много работы, но я уверена, мы движемся в правильном направлении», — приводит заявление Приваловой официальный сайт ВФЛА.

Прокомментировали претензии World Athletics и в РУСАДА. Исполняющий обязанности генерального директора организации Михаил Буханов пообещал «с принципиальным вниманием» отнестись к пожеланиям ассоциации.

«Расследования осуществляются в пределах полномочий и в постоянном взаимодействии с международными федерациями или Всемирным антидопинговым агентством, тем не менее, если в каком-то аспекте данного направления антидопинговой деятельности РУСАДА необходимо усилить меры и методы, мы делаем это всегда в самом приоритетном порядке. В рассматриваемых комментариях идёт речь о конкретных делах и персонах, производство в отношении которых еще не завершено, поэтому я бы оценил высказывания как пожелания, к которым мы относимся с принципиальным вниманием», — приводит слова Буханова «Р-Спорт».

С оптимизмом восприняли вердикт, вынесенный на совете World Athletics, и отечественные легкоатлеты. Высказался о произошедшем даже отбывающий в настоящий момент дисквалификацию прыгун в высоту Данил Лысенко.

«Я очень рад за наших спортсменов, очень рад, что хоть кто-то имеет возможность выступать и показывать результаты на международных соревнованиях. Надеюсь, скоро это всё закончится, и нас всех «выпустят», — сказал легкоатлет.

Напомним, в середине ноября конгресс World Athletics большинством голосов продлил дисквалификацию ВФЛА. Однако по мнению Коу, организация сумела достичь удовлетворительного прогресса. Тогда же Матыцин предположил, что в следующем году федерация всё же будет восстановлена в правах. Таким образом, существенное послабление для отечественных легкоатлетов в вопросе участия в соревнованиях, а также информация о скорой встрече министра спорта с главой ассоциации могут стать шагами на пути к окончательному решению вопроса.