Ласицкене: в случае недопуска к международным стартам я вновь обращусь в CAS

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на свой иск к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Ласицкене: в случае недопуска к международным стартам я вновь обращусь в CAS
  • AP
  • © Sergei Grits

«Будьте уверены, если до завершения моей карьеры вновь возникнет хотя бы теоретическая возможность того, что я опять пропущу хотя бы один международный турнир, я снова пойду в суд. Я всегда поддерживала борьбу за чистый спорт, но никогда не поддержу борьбу против чистых атлетов по признаку их гражданства», — написала Ласицкене в Instagram.

Она рассказала, что в январе подала иск в CAS к World Athletics, оспаривая антидопинговые правила, которые дают право WA лишать российских спортсменов возможности выступать на международной арене. CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на спортсменку, а на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что из-за временного отстранения ВФЛА сборную России могли представлять на летних Олимпийских играх не больше десяти легкоатлетов.

На счету 28-летней россиянки, помимо золота Токио, пять побед в финалах Бриллиантовой лиги и три — на чемпионатах мира.

Ранее Ласицкене заявила, что не употребляет спортивное питание и аптечные препараты.

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