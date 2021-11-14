Ласицкене заявила, что не употребляет спортивное питание и аптечные препараты

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, рассказала, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.

«Чистый спорт — это факт, я только за него. Уважаю своё здоровье, уважаю соперника. Из спортивного питания и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю. Это моё тело, моё мнение, никого к этому призывать не буду. В моей подготовке подобного нет. Я восстанавливаюсь с помощью сна и натуральных продуктов. Каждому спортсмену нужно ответственно подходить к тому, какую таблетку он кладёт себе в рот. Несколько раз проверять и не стесняться спрашивать. Ведь только ты отвечаешь за то, что попадёт в твой организм. Это надо знать каждому спортсмену с малых лет», — цитирует слова Ласицкене сайт фонда «Гераклион».

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