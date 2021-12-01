World Athletics в два раза увеличила квоту для россиян на ЧМ в 2022 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила о существенном увеличении в 2022 году квоты для россиян на крупных международных соревнованиях.

«Мы считаем, что текущая ситуация внушает оптимизм. ВФЛА стабильно движется вперёд, ключевые моменты выполняются. Идёт работа в организации относительно того, какие меры должны быть приняты после восстановления, в том числе и для того, чтобы не произошло отката назад. Мы рекомендовали увеличить квоту нейтральных спортсменов в 2022 году до 20», — цитирует слова Андерсена РИА Новости.

В 2021 году квота для российских спортсменов была вдвое меньше.

Из-за допингового скандала в российской лёгкой атлетике в ноябре 2015 года отечественные спортсмены по нынешний день могут выступать на крупных международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе, который World Athletics выдаёт индивидуально. В ноябре Международная федерация продлила отстранение ВФЛА.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в США 15—24 июля. Чемпионат мира в помещении состоится в Сербии с 18 по 20 марта.

Ранее Ласицкене заявила, что в случае недопуска к международным стартам она обратится в CAS.