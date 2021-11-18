Матыцин надеется на восстановление ВФЛА в 2022 году

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал продление отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин надеется на восстановление ВФЛА в 2022 году
  • AP

«Всё движется в соответствии с дорожной картой, которая была согласована. Отмечено позитивное движение в соответствии с этой дорожной картой. Есть ряд невыполненных пунктов. Мы видим в этом внимание World Athletics и экспертов к ситуации в легкой атлетике», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также добавил, что есть конструктивный диалог с ВФЛА, что является гарантией единой цели.

«Российская легкая атлетика — лидирующая, без ее участия невозможно развитие мировой легкой атлетики. Надеюсь, что в 2022 году все замечания будут исправлены, мы с надеждой смотрим на этот год», — добавил Матыцин.

Ранее Привалова эмоционально высказалась о решении продлить отстранение ВФЛА.

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