«Проводил бы такие встречи каждую неделю»: Карпин о собрании с командой, подготовке к стыкам и состоянии Кудряшова

Валерий Карпин встретился с футболистами сборной России и обсудил с ними подготовку к стыковым матчам чемпионата мира 2022 года. По словам главного тренера, больше всего на собрании говорили о психологии, а также разбирали моменты из предыдущей встречи с Хорватией. Специалист отметил, что продолжает верить в способности коллектива играть, а не отбиваться от соперника, желая достичь нужного результата.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл встречу с футболистами, чтобы обсудить подготовку к стыковым матчам чемпионата мира 2022 года. На прошлой неделе стали известны соперники национальной команды в плей-офф отборочного турнира. 24 марта в полуфинале её проэкзаменует Польша, а в случае успеха, спустя пять дней, вакантную путёвку предстоит оспорить с Чехией или Швецией.

На мероприятии присутствовало порядка 14 человек, однако приехать удалось не всем. Так, питерский «Зенит» не смог вылететь в Москву во вторник из-за погодных условий. Также, что вполне логично, отсутствовали российские легионеры.

Общение продолжалось около полутора часов. Сами футболисты после встречи не стали вдаваться в подробности беседы. Нападающий ЦСКА Антон Заболотный лишь отметил, что всё прошло хорошо.

«Никаких слов не буду говорить, это должно остаться между нами», — сказал вратарь в интервью ТАСС.

Не захотел вдаваться в нюансы и полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Он лишь отметил, что право слова получил каждый, а не только наставник.

«Всё, что там обсуждалось — осталось там. Никто не молчал: говорили все, но тренер больше остальных. Про Хорватию или про Польшу? Про всё!» — приводит слова хавбека «Чемпионат».

Валерий Карпин от общения оказываться не стал. Главный тренер на протяжении получаса отвечал на вопросы журналистов, которые узнали о собрании случайно. Изначально его афишировать не планировалось.

Как объяснил специалист, он придумал мероприятие такого формата, чтобы раскрепостить футболистов. Причём, важно было пообщаться именно сейчас: до того, как все отправятся в отпуск.

Также во вторник Карпин встретился с физиотерапевтами клубов с целью наладить взаимоотношения в преддверии межсезонных сборов.

«Настраиваем каналы коммуникации. У нас нет цифр, что делал футболист в последние несколько дней, недель. Хотелось бы эту информацию получать. Физиотерапевтов позвали всех. Приехали те, кто смог. Например, у «Краснодара» есть травмированные — их и не было», — объяснил тренер.

При этом специалист подчеркнул, что на собрание позвали тех, кто слышал, начиная с сентября, и понимал идеи тренерского штаба. Молодых игроков, в частности Арсена Захаряна и Константина Тюкавина, он вызовет в сборную, если спортсмены будут в хорошей физической форме. На мероприятии разбирали игру Джикии и Дивеева, смотрели эпизоды из матчей.

«Это не аналитика. Но кое-какие моменты показали. Реакция была позитивная... Сегодня больше говорили про психологию. Игроки соглашаются: всё от головы. Дело не в том, что кто-то трус или что-то подобное. Нет! Все по-разному реагируют на ошибки... У футболистов мои слова о страхе мяча нашли отклик. Это не боязнь, а ответственность за результат. Психология, которая не меняется по щелчку», — признался тренер.

По мнению Карпина, такие собрания очень полезны, и он с удовольствием проводил бы их каждую неделю. Но из-за насыщенного календаря подобного общения до конца года больше не будет.

«У меня уже были разные — индивидуальные, группами. Они будут продолжаться и в феврале. А командой встречаться удобнее», — отметил наставник.

По мнению Карпина, в ближайшее время он должен изменить психологию футболистов так, чтобы они не отбивались, а играли на поле. И встреча с командой подтвердила реальность задуманных планов.

«Я и раньше так считал. Слепо верю, что ребята могут играть в футбол. Без неё нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться», — добавил специалист.

Он также признался, что недавно общался с защитником Фёдором Кудряшовым, который отправил мяч в свои ворота в решающем матче группового этапа с Хорватией (0:1). По мнению тренера, сейчас он уже не так винит себя.

«Ему получше. Он начал играть. Почему так вышло? Понятно, что он хотел сделать, но не смог — свело обе ноги», — объяснил Карпин.

Рассуждая о подготовке к стыковым матчам, наставник национальной команды заявил, что пока нет определённости о проведении февральского сбора, а значит, и рассуждать о товарищеском матче с Италией, информация о котором появилась в СМИ, преждевременно.

«Смотря где, когда и в каких условиях. Тут всё будет зависеть от разных факторов. РФС пока ничего не говорил про февральский сбор. Ни по какому из сборов. Тур согласны перенести — и это хорошо... Если рассуждать с позиции клубного тренера, я бы не хотел отпускать игроков на такие встречи сборных. Мне хотелось бы получить 10 дней, если перенесут тур. Ещё не утверждено, что тур перенесен. Много вопросов. Все обсуждения будут после понимания, кто вышел в евровесну», — резюмировал Карпин.

Также главный тренер сборной России отметил, что пока нет определённости с местом проведения стыковых матчей.

«Мне бы хотелось сыграть везде. Собираем информацию. Есть некие критерии приемлемости — климат, поле. Например, в Ростове в марте не так тепло, как все думают. Стадион в Екатеринбурге мы не рассматривали. Москва или Краснодар? Если будет возможна заполняемость трибун на 50% или больше, то «Лужники». Но холод! И я не считаю его нашим преимуществом», — намекнул специалист.

При этом Карпин отметил, что не знает, поддерживает ли его народ.

«На улице люди подходят. Кто не поддерживает — подходить не будет. Помидорами не кидаются. Я не читаю комментарии. Запретил себе это читать», — заявил наставник.