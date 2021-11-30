Карпин вызовет в сборную Захаряна и Тюкавина на стыки
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«Молодые Захарян и Тюкавин будут вызваны, если с ними всё будет в порядке», — цитирует Карпина РИА Новости.
По словам Карпина, на встрече в одном из отелей Москвы он разговаривал с игроками, которые были на всех сборах.
«Больше говорили про психологию», — добавил он.
На мероприятии присутствовали Данил Глебова («Ростов»), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки») и Даниил Фомин («Динамо»).
Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
Ранее Карпин сообщил, что готов провести товарищеский матч со сборной Италии.