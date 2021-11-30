Карпин вызовет в сборную Захаряна и Тюкавина на стыки

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что игроки московского «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин будут вызваны на матчи стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин вызовет в сборную Захаряна и Тюкавина на стыки
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Молодые Захарян и Тюкавин будут вызваны, если с ними всё будет в порядке», — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам Карпина, на встрече в одном из отелей Москвы он разговаривал с игроками, которые были на всех сборах.

«Больше говорили про психологию», — добавил он.

На мероприятии присутствовали Данил Глебова («Ростов»), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки») и Даниил Фомин («Динамо»).

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. 

Ранее Карпин сообщил, что готов провести товарищеский матч со сборной Италии.

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