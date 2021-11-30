Карпин готов сыграть товарищеский матч со сборной Италии
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«Сыграть с Италией можно. Но смотря где, когда и в каких условиях. Тут всё будет зависеть от разных факторов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попросил Итальянскую федерацию футбола организовать краткосрочные сборы (28—31 января) с проведением контрольного матча. В качестве потенциальных соперников специалист рассматривает команды Шотландии, России и Украины.
Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.