Карпин готов сыграть товарищеский матч со сборной Италии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с командой Италии.
Карпин готов сыграть товарищеский матч со сборной Италии
  • © REUTERS/Borut Zivulovic

«Сыграть с Италией можно. Но смотря где, когда и в каких условиях. Тут всё будет зависеть от разных факторов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попросил Итальянскую федерацию футбола организовать краткосрочные сборы (28—31 января) с проведением контрольного матча. В качестве потенциальных соперников специалист рассматривает команды Шотландии, России и Украины.

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. 

Ранее Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.

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