Карпин: необходимо было встретиться с футболистами перед отпусками

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги встречи с игроками национальной команды.

«Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, поскольку потом все полетят в отпуска», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что встреча не была тайной. Просто тренерский штаб принял решение не объявлять о ней представителям СМИ.

По словам Карпина, он не запрещал футболистам общаться с прессой.

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» пропустили общение с Карпиным из-за тренировки.

Встреча прошла в одном из отелей Москвы. На мероприятии, помимо Данила Глебова, присутствовали Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки») и Даниил Фомин («Динамо»).

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее полузащитник «Ростова» Глебов сообщил небольшие подробности разговора с Карпиным.