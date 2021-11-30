Глебов — о встрече с Карпиным: обсуждали вообще всё

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не стал рассказывать подробности разговора футболистов сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Встреча прошла хорошо. Нам никто не запрещал разговаривать. Всё, что там обсуждалось, — осталось там. Никто не молчал, говорили все. Обсуждали вообще всё», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» пропустили общение с Карпиным из-за тренировки.

Встреча прошла в одном из отелей Москвы. На мероприятии, помимо Глебова, присутствовали Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки») и Даниил Фомин («Динамо»).

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Оба матча пройдут на домашнем стадионе.

Ранее Заболотный подвёл итоги встречи футболистов сборной с Карпиным.