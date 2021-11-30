Заболотный подвёл итоги встречи футболистов сборной с Карпиным

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал итоги встречи футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Как прошла встреча? Хорошо», — цитирует 30-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Заболотный дал понять, что от тренерского штаба сборной игрокам не поступало указаний перестать общаться с представителями СМИ.

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» пропустили общение с Карпиным из-за тренировки.

Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Оба матча пройдут на домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что сборная Италии рассматривает Россию в качестве спарринг-партнёра.