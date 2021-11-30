Заболотный подвёл итоги встречи футболистов сборной с Карпиным
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«Как прошла встреча? Хорошо», — цитирует 30-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».
Заболотный дал понять, что от тренерского штаба сборной игрокам не поступало указаний перестать общаться с представителями СМИ.
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» пропустили общение с Карпиным из-за тренировки.
Россия 24 марта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Оба матча пройдут на домашнем стадионе.
Ранее сообщалось, что сборная Италии рассматривает Россию в качестве спарринг-партнёра.