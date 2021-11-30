СЭ: сборная Италии по футболу рассматривает Россию в качестве спарринг-партнёра

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини настоятельно просит федерацию об организации краткосрочного сбора с проведением контрольного матча.

По информации «Спорт-Экспресса», в качестве потенциальных соперников специалист рассматривает команды Шотландии, России и Украины.

Пауза в Серии А продлится с 24 января по 4 февраля 2022 года. Манчини хочет провести сбор с 28 по 31 января.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также намекнул о возможной встречи с итальянцами в конце января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Зиньковский подписал новый контракт с «Крыльями Советов».