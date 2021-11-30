Источник: Зиньковский подписал новый контракт с «Крыльями Советов»

Российский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский переподписал контракт с самарским клубом.

По информации «РБ Спорт», новое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Предыдущий контракт футболиста истекает 31 декабря 2021 года. Он выступает за «Крылья Советов» с 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зиньковский сыграл за клуб 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России из «Зенита» пропустят встречу с Карпиным из-за тренировки.