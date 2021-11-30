СЭ: футболисты сборной России из «Зенита» пропустят встречу с Карпиным из-за тренировки
- AP
По информации «Спорт-Экспресс», игроки «Зенита» пропускают встречу из-за тренировки.
Напомним, что Карпин 30 ноября назначил встречу с футболистами сборной России. 24 марта 2022 года национальная команда в полуфинале плей-офф сыграет с Польшей. В случае победы российская сборная 29 марта 2022 года в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Оба матча пройдут на домашнем стадионе.
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