Рыбус: мои слова переведены с польского на русский некорректно

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Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус опроверг свои слова о руководстве столичного клуба.
Рыбус: мои слова переведены с польского на русский некорректно
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«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации. Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива», — цитирует Рыбуса «Чемпионат».

Он также посоветовал СМИ быть внимательнее и корректно переводить его высказывания, потому что впереди стыковые матчи, где сыграют Россия и Польша.

Напомним, что Россия и Польша сыграют друг с другом в первом туре стыков ЧМ-2022. Встреча пройдёт в марте следующего года.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление футболиста «Локомотива» Рыбуса о сборной России.

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