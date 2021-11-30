Рыбус: мои слова переведены с польского на русский некорректно

Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус опроверг свои слова о руководстве столичного клуба.

«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации. Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива», — цитирует Рыбуса «Чемпионат».

Он также посоветовал СМИ быть внимательнее и корректно переводить его высказывания, потому что впереди стыковые матчи, где сыграют Россия и Польша.

Напомним, что Россия и Польша сыграют друг с другом в первом туре стыков ЧМ-2022. Встреча пройдёт в марте следующего года.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление футболиста «Локомотива» Рыбуса о сборной России.