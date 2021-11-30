В Госдуме отреагировали на заявление футболиста «Локомотива» Рыбуса о сборной России

Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал высказывание польского футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

«Он ведь поляк. Рыбус не говорит про свой клуб, а говорит про нашу сборную. Вообще, сборная Польши — смешное определение. Это сигнал, что все эти экзотические персонажи, которых мы покупаем в команды и которые занимают места наших ребят, — бесполезные временщики. Они не готовы играть по-настоящему. Это актёры, аниматоры. Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к «Локомотиву», — сказал Милонов «Спорт-Экспрессу».

24 марта 2022 года состоится матч полуфинала стыкового турнира в отборе ЧМ-2022 Россия — Польша. В финале стыкового турнира победитель этого противостояния сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.

Ранее Рыбус назвал сборную России командой, с которой можно играть.