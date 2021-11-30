Рыбус: Россия — это команда, с которой можно играть

Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о предстоящем матче со сборной России в полуфинальном стыковом матче квалификации на чемпионат мира – 2022.

«Из спортивных соображений положительно воспринял этот розыгрыш. Глядя правде в глаза, нам мог попасться и более трудный соперник. Россия — это команда, с которой можно играть. Это не Португалия, не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что они не слишком высокого уровня, пускай они и претендовали на прямую путёвку в Катар. Последний матч с Хорватией был в их исполнении стопроцентно оборонительным. Игра проходила под дождём, в лужах, в сложных погодных условиях. Я знаю всех футболистов сборной России, мы также иали с ними товарищеский матч перед чемпионатом Европы. На тот момент в составе ещё был Артем Дзюба, который выполнял свою работу, однако в настоящее время не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным. В целом, сборная Польши лучше сборной России. Наши футболист выступают в лучших клубах планеты. А у россиян практически вся команда играет во внутреннем чемпионате. Миранчук уехал в «Аталанту», но не играет там. Единственный, кто зарекомендовал себя в Европе — Головин. Нам нечего бояться. Россия — сплоченная и физически сильная команда, однако если мы сыграем с мячом, например, то проблем возникнуть не должно», — цитирует слова Рыбуса Weszlo.com.

Польша стала соперником сборной России по полуфиналу плей-офф. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия и будет играть дома 29 марта.

Ранее Кузяев заявил, что не считает большой проблемой попадание сборной России в стыковые матчи ЧМ-2022.