Кузяев: не считаю большой проблемой попадание сборной России в стыковые матчи ЧМ-2022

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своём настрое на стыковые матчи в рамках отбора чемпионата мира 2022 года.

«По поводу сборной России могу сказать, что если бы я играл, всё сложилось бы совсем по-другому. С Хорватией, конечно, была не самая лучшая игра для нас. Однако ребятам совсем чуть-чуть не хватило до ничьей, чтобы напрямую выйти в Катар. Не считаю это большой проблемой, есть стыковые матчи и будет ещё возможность для выхода. Мы хорошо подготовимся, надеюсь, что к мартовским матчам все подойдут без травм», — заявил Кузяев в программе «Футбол России».

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия и будет играть дома 29 марта.

Ранее Сёмин выразил мнение, что сборные России и Польши по футболу равны по силам.