Боярский: если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдём Польшу

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о желании видеть форварда санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбу в сборной России.

«Соглашусь! Так и есть. Но! Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдём Польшу», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Польша стала соперником сборной России в стыках ЧМ-2022. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия и сыграет дома 29 марта.

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