Беленов — о матче со «Спартаком»: VAR работает против бедных
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«Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион», — написал Беленов в своём Instagram.
Встреча в Уфе завершилась со счётом 1:1. В компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти.
«Спартак», набравший 20 очков, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками — на 13-й позиции.
Ранее Газизов заявил, что вылет в ФНЛ для «Уфы» будет крахом.