Беленов — о матче со «Спартаком»: VAR работает против бедных

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).

«Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион», — написал Беленов в своём Instagram.

Встреча в Уфе завершилась со счётом 1:1. В компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти.

«Спартак», набравший 20 очков, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками — на 13-й позиции.

Ранее Газизов заявил, что вылет в ФНЛ для «Уфы» будет крахом.