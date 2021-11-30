Беленов — о матче со «Спартаком»: VAR работает против бедных

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Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).
Беленов — о матче со «Спартаком»: VAR работает против бедных
  • © fcufa.pro

«Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион», — написал Беленов в своём Instagram.

Встреча в Уфе завершилась со счётом 1:1. В компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти. 

«Спартак», набравший 20 очков, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками — на 13-й позиции.

Ранее Газизов заявил, что вылет в ФНЛ для «Уфы» будет крахом.

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