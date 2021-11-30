Газизов: вылет в ФНЛ для «Уфы» будет крахом

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о финансовых трудностях команды.

«Возможный вылет в ФНЛ? Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определённым стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят», — цитирует Газизова Eurostavka.

Гендиректор также отметил, что у него есть много предложений уехать из Уфы, но он верит в светлое будущее клуба.

Напомним, что «Уфа» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 16 турах 16 очков.

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