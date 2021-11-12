«Будем с замиранием сердца следить»: как встретили идею прыжкового шоу-турнира с участием россиянок и американцев

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян предложил провести прыжковый турнир, в котором российские девушки будут соревноваться с американскими мужчинами. Подобные соревнования уже были опробованы в прошлом году на Кубке Первого канала, но тогда в них не участвовали иностранцы. По мнению Татьяны Тарасовой и Натальи Бестемьяновой, эта задумка может иметь успех, в то время как Илья Авербух раскритиковал идею.

На давний вопрос о том, кто в фигурном катании прыгает лучше — мужчины или женщины, — в скором времени может быть дан однозначный ответ. Тренер Рафаэль Арутюнян, воспитанник которого — трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен, предложил Первому каналу организовать и провести турнир между российскими девушками и американскими мужчинами, в котором спортсмены будут состязаться только в качестве исполнения прыжков.

«Можно для большей конкуренции и третью собрать, из российских фигуристов, усилив её европейскими легионерами. В таком турнире американские девушки просто не могут составить конкуренции. А вот турнир на выбывание с участием североамериканских парней и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Комплексовать перед Трусовой Чен точно не будет», — сказал Арутюнян РИА Новости.

Идея прыжкового турнира между мужчинами и женщинами не стала новой. Такое состязание уже предваряло Кубок Первого канала в начале этого года. Но тогда в нём участвовали только отечественные фигуристы и конкуренции между командами почти не было.

Считается, что мужчины автоматически выполняют сложные прыжки, а для девушек любая успешная попытка становится достижением, но тот спор одиночники проиграли. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева с запасом превзошли Андрея Мозалёва, Макара Игнатова, Дмитрия Алиева и Михаила Коляду по специально созданной для этого шкале баллов.

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Участие американских фигуристов может действительно сделать соревнования более зрелищными. Во-первых, болельщики станут свидетелями противостояния представителей двух стран или континентов, которое по накалу страстей превзойдёт любые внутренние «разборки». Во-вторых, сейчас американские одиночники зачастую превосходят россиян по уровню технической подготовки и чаще бывают фаворитами традиционных соревнований.

По данным Skating Scores, в этом сезоне по средней оценке лидируют американцы Винсент Чжоу и Нэйтан Чен. Один набирает за прыжки в среднем 12,03 балла, другой — 11,08 балла. Из россиян выше всех в этом рейтинге располагается Евгений Семененко, у которого пятое место с 10,02 балла. Совсем немного ему уступает Макар Игнатов — 9,99 балла.

Девушкам не разрешается показывать четверные прыжки в коротких программах, из-за чего их средняя оценка уступает мужской. Однако даже при таких условиях Камиле Валиевой и Софье Акатьевой удаётся опережать своих соотечественников с результатами 10,43 и 10,08 балла. К слову, первые 11 мест в списке лучших исполнителей прыжков занимают россиянки. Поэтому для того, чтобы такой турнир был действительно интересным, состязаться в нём должны российские девушки и американские мужчины.

Соперничество двух стран могло бы состояться в рамках следующего розыгрыша Кубка Первого канала, запланированного на март 2022 года. То есть сразу после того, как отгремят Олимпийские игры в Пекине. Руководство канала подтвердило, что заинтересовано в приезде главного фаворита мужского турнира, однако полноценное выступление американской сборной пока обсуждается.

«Первый канал совместно с ФФККР рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, такое предложение мы получили на турнире Skate America от Рафаэля Арутюняна, тренера Нэйтана Чена. Приятно, что наша инициатива была оценена. Сейчас мы изучаем возможные форматы турнира и не исключаем, что Нэйтан будет не единственным, кто сможет выступить в России, где популярность фигурного катания так высока», — сказала ТАСС глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

К идее противопоставить россиянкам американских фигуристов положительно отнеслась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В прошлом сезоне она была судьёй прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

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«А если женщины выиграют? Я вообще за любые соревнования. Тем более эти прыжковые соревнования длятся один день. Они, конечно, будут популярны», — заявила Тарасова.

По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, проводить подобный турнир стоит по ту сторону Атлантического океана. Она также выразила уверенность в том, что к состязаниям будет повышенный интерес.

«Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но хороша будет тем, если прыжковый турнир пройдёт в США, где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит популярность фигурного катания в данной стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу. Любой такой турнир — шоу, где бы он ни проходил. Мы это видим на примерах командных соревнований. Такое событие всегда хорошо популяризирует фигурное катание», — сказала Бестемьянова Sport24.

Однако не всем предложение Арутюняна пришлось по душе. Так, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух раскритиковал концепцию турнира. По мнению известного постановщика, фигуристкам не стоит увлекаться участием в подобных шоу.

«Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков — очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовёшь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Поэтому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Но, на мой взгляд, такой турнир с участием американских мальчишек и наших девчонок — глупое занятие. Они и так соревнуются заочно, и, мне кажется, спортсмены должны заниматься своим делом, тренеры — своим», — заявил Авербух.