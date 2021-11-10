Авербух считает, что в США у Дмитриева-младшего нет никаких профессиональных перспектив

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух отреагировал на переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.

По словам хореографа, он очень уважает Дмитриева-старшего, являющегося двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, и желает, чтобы ему ещё сопутствовал успех на его тренерском пути.

«Что касается младшего Артура, то он тоже большой молодец, он долго сражался, соревновался, но объективно рассуждать о продолжении карьеры в 29 лет — это несерьёзный разговор», — цитирует Авербуха Sport24.

Он отметил, что переход в сборную США является выбором спортсмена, но нелогично говорить о перезапуске карьеры в таком возрасте, когда до этого у него не было весомых достижений.

«Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет. Эта история скорее просто для души, для удобства. Инфоповод одного дня, не более», — добавил Авербух.

29-летний фигурист объявил о переходе в сборную США и желании выучить четверной аксель, не покорившийся ещё ни одному одиночнику.

Ранее Дмитриев-старший заявил, что не видит особых перспектив в переходе сына в сборную США.